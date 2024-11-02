«Он либо лжет, либо невежда». В США резко раскритиковали главу Пентагона за слова о военных КНДР в России

Джонсон обвинил Остина в потере критического мышления из-за слов о военных КНДР

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom резко раскритиковал главу Пентагона Ллойда Остина за заявление о присутствии северокорейских военных в России. По его словам, западные страны встревожены и не знают, что делать с потерями Украины.

Джонсон заявил об отсутствии критического мышления у главы Пентагона

По мнению Джонсона, Остин либо лжет, либо является невежественным человеком. «Проблема Остина в том, что либо он лжет, либо он самый невежественный и некритично мыслящий человек в мире, который принимал за чистую монету протухшие бумажки доносов ЦРУ», — заявил эксперт.

Фото: Leah Millis / Reuters

Он также предположил, что отсутствие критического мышления и логики у Остина можно объяснить тем, что западные страны встревожены ситуацией на Украине — они якобы не знают, как быть с катастрофическими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава Пентагона грозил использовать оружие США против военных из КНДР

Остин сделал свое заявление об участии военных КНДР в конфликте на Украине в среду, 30 октября. По его словам, ВСУ могут использовать против них американское оружие в рамках самообороны.

«Украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать», — допустил он. Остин также пригрозил Пхеньяну «последствиями» за возможную отправку в Россию своих военнослужащих, но не привел подробностей.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в свою очередь признал, что северокорейские солдаты не принимали участия в боях против ВСУ. Он добавил, что в случае начала боевых действий против украинских солдат военные из КНДР станут законными целями.