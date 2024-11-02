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06:33, 2 ноября 2024Мир

На Западе раскритиковали слова главы Пентагона о северокорейских военных

Джонсон: Остин теряет критическое мышление, рассуждая о военных КНДР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин лишен критического мышления, когда говорит о якобы «присутствии северокорейских военных в России». Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее Остин выступил с заявлением, в котором пригрозил возможным использованием бойцами ВСУ американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне спецоперации.

«Проблема Остина в том, что либо он лжет, либо он самый невежественный и некритично мыслящий человек в мире, который принимал за чистую монету протухшие бумажки доносов ЦРУ», — посетовал Джонсон. По словам эксперта, отсутствие логики у Остина объясняется тем, что Запад и НАТО очень встревожены.

В свою очередь, ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что на российской территории якобы находятся 10 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. При этом накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что северокорейские солдаты не принимали участия в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что в случае начала боевых действий против украинских солдат военные из КНДР станут законными целями.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что если военные из Северной Кореи прибудут на Украину, воюя на стороне России, то Киев должен ударить по ним.

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