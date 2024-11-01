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09:17, 1 ноября 2024Мир

США признали неучастие солдат КНДР в боях против ВСУ

Блинкен: солдаты КНДР пока не участвовали в боях против ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что северокорейские солдаты не принимали участия в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы пока не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», — заявил Блинкен.

Он добавил, что в случае начала боевых действий против украинских солдат военные из КНДР станут законными целями.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Южной Кореи не поддаваться на провокации западных стран, распространяющих слухи о якобы переброске войск КНДР на территорию России.

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил, что Северная Корея серьезно относится к договоренностям с Россией и стороны находятся в контакте по реализации статьи 4 договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

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