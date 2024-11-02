В Минобороны Британии заявили об отправке военных из Северной Кореи в Россию

Глава МО Британии Хили: на территории России находятся военнослужащие из КНДР

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что на российской территории якобы находятся 10 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. С таким утверждением министр выступил в соцсети X.

«Наша военная разведка подтвердила, что 10 тыс. северокорейских военных прибыли в Россию, причем значительная их часть направляется в Курскую область», — заявил Хили.

При этом накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что северокорейские солдаты не принимали участия в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что в случае начала боевых действий против украинских солдат военные из КНДР станут законными целями.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Северная Корея серьезно относится к договоренностям с Москвой и стороны находятся в контакте по реализации статьи 4 договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

24 октября стало известно, что Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. Ратификация соглашения с Северной Кореей была единогласно одобрена парламентариями.

В октябре на полях саммита БРИКС Путин также прокомментировал заявления о якобы наличии снимков с северокорейскими военными в РФ. «Снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают», — сказал российский лидер. При этом Владимир Путин подчеркнул, что заявления о якобы эскалации со стороны Москвы конфликта на Украине не соответствуют действительности.