«Роснефть» организовала профориентационную экскурсию для молодежи

«Роснефть» организовала профориентационную экскурсию для «Движения первых»

«Оренбургнефть» (входит в «Роснефть») провела для активистов общероссийского «Движения первых» экскурсию на производственные объекты предприятия. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «В гостях у ученого».

Нефтяники предоставили 25 студентам бузулукских колледжей будущим операторам нефтяных и газовых скважин и лаборантам химического анализа –возможность погрузиться в профессию и познакомиться с технологическими процессами на реальном производстве.

В корпоративном музее «Оренбургнефти» ребятам рассказали об истории отрасли, открытиях первопроходцев-нефтяников, современных технологиях, которые применяют на предприятии. На Савельевском месторождении будущие нефтяники познакомились с основными этапами добычи нефти, узнали, как из продукции скважин удаляют соли, воду, попутный нефтяной газ и другие примеси.

В химико-аналитической лаборатории студенты познакомились с методиками определения плотности нефти, содержания в ней воды для подтверждения качества готового продукта.

В прошлом году производственные объекты «Оренбургнефти» посетили более 500 школьников и студентов.

В рамках программы непрерывного образования «Роснефти» «школа – колледж/вуз предприятие» при поддержке «Оренбургнефти» в регионе созданы «Роснефть-классы» с углубленным изучением математики, физики, химии и информатики.

На нефтяном производстве проходят практику студенты колледжей и вузов-партнеров, в числе которых - Самарский государственный технический университет, Оренбургский государственный университет, Уфимский государственный нефтяной университет и другие.

Кроме того, «Оренбургнефть» стала одним из инициаторов создания в регионе нового образовательно-производственного центра на базе Бугурусланского нефтяного колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет».