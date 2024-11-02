Певица Бьянка в обнажающих ягодицы шортах станцевала перед камерой

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) в обнажающем ягодицы наряде станцевала перед камерой. Видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница предстала перед камерой в черных микрошортах, корсетном топе с глубоким декольте и серебристых ботфортах на шпильках. Также она уложила волосы в хвост-косу и подчеркнула глаза черными стрелками.

При этом знаменитость показала фигуру с разных ракурсов и исполнила тверк, повернувшись вполоборота к камере.

В июне Бьянка показала фигуру до и после похудения на 35 килограммов на снимках без фотошопа.