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10:45, 2 ноября 2024Россия

Полиция взяла под охрану поступившую на роды россиянку по одной причине

Ura.ru: в Екатеринбурге полиция взяла под охрану роженицу из-за наркотиков
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге полиция взяла под охрану поступившую на роды 29-летнюю девушку по одной причине. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, у россиянки при себе обнаружили два пакетика с наркотиками. Предположительно, будущая мать пыталась сбыть их другим людям.

«Допросить ее не получилось — она находится в реанимации», — разъяснил источник.

В отношении жительницы Урала возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Как только позволит состояние, ее допросят, заверил оперативник.

Ранее сообщалось, что в квартире иностранки в Мурино Ленинградской области сразу после родов нашли младенца без признаков жизни. Уточнялось, что при осмотре новорожденной специалисты следов насилия не обнаружили.

ЖЗЛ
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