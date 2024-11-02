Премьер Греции прокомментировал призывы к войне с Турцией

Премьер Греции Мицотакис назвал неприемлемыми призывы к войне с Турцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что отношения между турецким и греческим народами остаются хорошими, а призывы некоторых политиков к войне с Турцией являются неприемлемыми. Его слова передает РИА Новости.

Так греческий премьер прокомментировал «антитурецкие воинственные речи», прозвучавшие в парламенте страны в преддверии визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Афины и его переговоров с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом. При этом политик подчеркнул, что Афины не отступили от национальных позиций.

«Именно мы (правящая партия «Новая демократия» — прим. «Ленты.ру») остановили организованное нашествие мигрантов на Эврос, мы построили забор [на границе с Турцией], мы значительно сократили миграционные потоки в Эгейском море, мы покончили с адом в Мории (скоплением мигрантов в лагере Мория на Лесбосе — прим. «Ленты.ру») и построили современные структуры приема и идентификации», — рассказал политик.

Ранее Греция заключила Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной. Документ был подписан премьер-министром страны. Согласно договору, Афины предоставят Киеву дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для самолетов F-16.