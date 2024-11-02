Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 2 ноября 2024Мир

Премьер Греции прокомментировал призывы к войне с Турцией

Премьер Греции Мицотакис назвал неприемлемыми призывы к войне с Турцией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Reuters

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что отношения между турецким и греческим народами остаются хорошими, а призывы некоторых политиков к войне с Турцией являются неприемлемыми. Его слова передает РИА Новости.

Так греческий премьер прокомментировал «антитурецкие воинственные речи», прозвучавшие в парламенте страны в преддверии визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Афины и его переговоров с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом. При этом политик подчеркнул, что Афины не отступили от национальных позиций.

«Именно мы (правящая партия «Новая демократия» — прим. «Ленты.ру») остановили организованное нашествие мигрантов на Эврос, мы построили забор [на границе с Турцией], мы значительно сократили миграционные потоки в Эгейском море, мы покончили с адом в Мории (скоплением мигрантов в лагере Мория на Лесбосе — прим. «Ленты.ру») и построили современные структуры приема и идентификации», — рассказал политик.

Ранее Греция заключила Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной. Документ был подписан премьер-министром страны. Согласно договору, Афины предоставят Киеву дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для самолетов F-16.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении Российской армии

      Рост поставок российского СПГ за рубеж объяснили

      Стилист Рогов назвал модную вещь на осень и зиму

      Робот с голосом премьер-министра Молдавии звонил и угрожал расправой гражданам

      Мошенники нажились на российской чиновнице

      Путин назвал лучший танк в мире

      Раскрыта стоимость отдыха на горнолыжных курортах России на Новый год

      Снуп Догг решил снять «Планету обезьян» с собаками

      Полковника ВСУ заочно осудят за 12 пострадавших от его приказов россиян

      Премьер Греции прокомментировал призывы к войне с Турцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше