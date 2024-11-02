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09:03, 2 ноября 2024Наука и техника

Раскрыт новый механизм появления супербактерий

У супербактерии обнаружили повышающий устойчивость механизм размножения
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: CDC / Unsplash

Ученые Шеффилдского университета раскрыли механизм, который позволяет супербактерии метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) повышать собственную устойчивость к антибиотикам. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

MRSA — это патоген с высокой устойчивостью к противомикробным препаратам, приводящий к более чем 120 тысячам летальных исходов в год. Новый механизм устойчивости этой бактерии к антибиотикам заключается в способности MRSA использовать альтернативный процесс клеточного деления, что позволяет бактерии выживать и размножаться даже при воздействии антимикробных средств.

Для изучения механизма устойчивости ученые использовали передовые методы, сочетая микроскопию, генетику и микробиологию. Известно, что MRSA выработал фермент, позволяющий ему сохранять устойчивость к антибиотикам, действующим на клеточную стенку бактерий. Однако ученые обнаружили, что для устойчивости этого фермента недостаточно, и важнную роль играет альтернативный механизм деления бактерий.

Ученые подчеркивают значимость открытия в контексте создания новых антибиотиков, способных блокировать процесс альтернативного деления. Разработка ингибиторов для этого механизма открывает перспективы в борьбе с супербактериями и другими опасными инфекциями, устойчивыми к лечению. Следующий этап исследования — более детальное изучение нового механизма деления, что может стать основой для создания принципиально новых методов лечения MRSA.

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