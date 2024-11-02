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00:10, 2 ноября 2024Наука и техника

Раскрыта польза высшего образования для здоровья

Высшее образование понизило риск когнитивных нарушений и деменции
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Ученые Лондонского университета раскрыли пользу высшего образования и других факторов, таких как род занятий и уровень благосостояния, которыt снижают риск развития когнитивных нарушений и деменции у пожилых людей, а также повышают вероятность восстановления здоровья после этих состояний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследование, охватившее 8442 взрослых старше 50 лет в Англии, проводились за период с 2008 по 2019 год. Когнитивные нарушения и деменция были определены по множеству критериев, включая диагнозы врачей, результаты когнитивных тестов и самооценку участников. Учитывались также изменения в когнитивном статусе участников, возможность переходов между здоровым состоянием, легкими когнитивными нарушениями и деменцией, а также обратный процесс восстановления до здорового состояния.

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Для сбора информации о социально-экономических условиях участников исследователи использовали анкетирование, охватывающее данные об образовании, профессии и уровне доходов. Когнитивные нарушения оценивались с помощью объективных показателей, таких как медицинские записи, когнитивные тесты и самооценка, что позволило создать полную картину когнитивного здоровья каждого участника и учесть дополнительные демографические факторы, такие как возраст, пол и семейное положение.

Результаты исследования показывают, что люди с высшим образованием, работающие на управленческих и профессиональных должностях, а также относящиеся к наибольшей по уровню доходов трети населения, реже переходят от здорового состояния к когнитивным нарушениям и от когнитивных нарушений к деменции. Например, послевузовское образование снижает риск развития легких когнитивных нарушений на 43 процента, а высокий уровень доходов сокращает риск перехода от нарушений к деменции на 26 процентов.

Кроме того, обеспеченные и более образованные люди с большей вероятностью восстанавливаются после когнитивных нарушений, возвращаясь к здоровому когнитивному состоянию. Для тех, кто принадлежит к благополучной группе, вероятность улучшения выше на 56 процентов, а для лиц с высшим образованием или профессиональными навыками — на 81 процентов по сравнению с менее обеспеченными.

Исследователи отмечают, что социально-экономические условия, такие как уровень образования и дохода, способствуют ментальной стимуляции и доступу к медицинской помощи и ресурсам, что помогает укрепить когнитивную устойчивость и снизить риск нарушений.

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