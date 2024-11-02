Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее

Тренер Дерендеева: сделать домашние тренировки эффективнее помогут утяжелители

Сделать домашние тренировки эффективнее помогут гантели, резинки, утяжелители и другие виды отягощения, посоветовала тренер компании FitStars Ольга Дерендеева. Эти способы она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из главных условий эффективности занятий спортом дома эксперт назвала регулярность. «Если у вас есть только 20-30 минут в день, заниматься придется ежедневно, за исключением одного дня на отдых. Если же у вас есть время на полноценную часовую тренировку, достаточно трех-четырех занятий в неделю», — отметила она.

При этом если человек занимается без отягощений, его задача — сделать упражнение таким образом, чтобы мышца работала в максимально возможной амплитуде, подчеркнула тренер.

Также, по словам Дерендеевой, тренировка должна включать разные виды нагрузок: силовые, кардио, вариации высокоинтенсивного тренинга. Усилить эффективность тренировок поможет и высокая бытовая активность: подъем пешком по лестнице, прогулки, выполнение домашних дел.

В заключение Дерендеева напомнила, что одних тренировок для достижения результата недостаточно, если человек хочет сбросить вес. По ее словам, 80 процентов успеха заключаются в правильном питании.

Если вы находитесь в профиците калорий, похудеть не получится. Мышцы будут укрепляться и становиться более выносливыми, будут происходить изменения внутри тела. Возможно, вы даже прибавите в весе, потому что мышц будет становиться больше. Но если у вас будет излишняя жировая ткань, вы не увидите результат Ольга Дерендеева тренер

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