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10:49, 20 октября 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для избавления от жира на руках

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ингрид Клэй назвала лучшие упражнения для избавления от жира на руках. Ее слова приводит Рarade.

Первым упражнением эксперт назвала отжимания на трицепсах. Для их выполнения нужно сесть на край стула, положив руки рядом с бедрами. Далее следует подниматься, опуская тело к полу и согнув локти под углом 90 градусов, и вернуться в исходное положение. Следующим упражнением стали отжимания с упором на трицепсы.

Закончить тренировку Клэй рекомендовала сгибанием рук на бицепс. Для этого нужно встать с гантелями в каждой руке, вытянуть руки по бокам. Далее следует выполнить семь повторений, поднимая вес на полпути, затем семь повторений, опуская его сверху до половины вниз, и семь полных повторений, когда руки поднимаются над головой.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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      Анастасия Борисова
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