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16:38, 2 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали выгодные альтернативы ипотеке

Риелтор Апрелев: ипотеку может заменить обмен недвижимостью
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В текущих условиях на рынке недвижимости ипотеку могут заменить обмен квартирами или кредиты с минимальным первоначальным взносом. Альтернативные способы обзавестись жильем назвал россиянам глава гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, обменные сделки (когда собственники меняют одну квартиру на другую) стали сейчас особенно популярными, так как они сокращают риски. Однако в таких случаях важно работать с высококвалифицированными риелторами.

Еще одна альтернатива дорогой ипотеке — аренда жилья. «Важно отметить, что платежи по аренде могут быть ниже, чем расходы на ипотеку, что позволяет многим россиянам временно отложить покупку», — рассказал Апрелев.

Помимо этого, есть вариант оформить ипотеку с минимальным первоначальным взносом, а потом продать свою квартиру для погашения кредита — это тоже существенно снизит финансовую нагрузку покупателя, считает риелтор.

Ранее стало известно, что падение цен на квартиры в России снова ускорилось. Жилье на первичном рынке подешевело в 12 из 50 крупных городов страны.

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