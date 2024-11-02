Священник показал найденную в вещах не вернувшегося из зоны СВО друга записку

Священник Островский: в вещах не вернувшегося с СВО друга была найдена записка

В личных вещах не вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции (СВО) бойца Алексея Полунадеждина была найдена записка. Ее показал друг участника СВО священник Павел Островский, запись опубликована в его Telegram-канале.

В выложенной отцом Павлом записке говорится: «Господи! Буди (да будет) воля Твоя! Благословен и Свят Бог во всех делах Своих». Как рассказал Островский, ему до сих пор больно писать о Полунадеждине, так как эта трагедия для него — слишком личная.

«Впрочем, этой запиской Алексей все сам про себя рассказал; лучше и не получится. Вечная память, дорогой друг», — написал священнослужитель.

Из сообщения, опубликованного на сайте Успенского храма в Красногорске, следует, что прихожанин и друг Островского Алексей Полунадеждин имел звание младшего сержанта и занимал должность механика-водителя бронемашины пехоты. Боец награжден орденом Мужества и представлен к званию «Герой России».

Ранее сообщалось, что на отбитых у Вооруженных сил Украины позициях под Курском нашли записку с предостережением на русском языке.