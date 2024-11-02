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12:00, 2 ноября 2024Россия

Россиянка потеряла мужа и нашла его без чувств с бухгалтером в гараже

В Подмосковье жена потеряла мужа и нашла его без чувств в гараже
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Жительница Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья потеряла мужа, забеспокоилась и нашла его без чувств с бухгалтером в гараже с работающим генератором и незнакомкой. По данным РЕН ТВ, реанимировать мужчину с женщиной не удалось.

Как рассказала россиянка, ее супруг внезапно перестал отвечать на звонки. Женщина почувствовала, что с ним могло произойти неладное.

Жительница Подмосковья решила проверить гараж супруга — взяла запасные ключи и отправилась туда. Внутри она обнаружила мужа и незнакомку. Позже выяснилось, что это сотрудница из фирмы мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Нового Уренгоя поделилась интимным фото любовницы мужа и попала под суд.

ЖЗЛ
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