Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:48, 10 октября 2024Силовые структуры

Россиянка поделилась интимным фото любовницы мужа и попала под суд

В ЯНАО будут судить женщину, поделившуюся интимными фото любовницы мужа

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Новом Уренгое суд рассмотрит дело в отношении местной жительницы о нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

По данным ведомства, 15 августа обвиняемая нашла в телефоне мужа интимные фотографии его любовницы. Она сохранила кадр и отправила их третьему лицу. Соперница, узнав об этом, обратилась в полицию.

Конституция России гарантирует гражданину право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, отметили в СКР.

Ранее стало известно, что в Брянске суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя, разместившего в сети обнаженные фото 40-летней знакомой.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о «прорывах по всему фронту» в Курской области

      Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

      Реклама

      Глава УЕФА упрекнул игроков с большими зарплатами

      Украина призвала не подписавшую Римский статут страну «арестовать» Путина

      В Совфеде назвали саммиты по Украине бессмысленными

      Число жертв разрушительного урагана «Милтон» в США увеличилось

      Алаудинов высказался о сроках освобождения Курской области

      Раскрыты основные причины потери интереса к сексу у женщин

      Раскрыта внешность Джека-потрошителя. Как кровавый маньяк был связан с Россией и масонами?

      По улицам США после урагана «Милтон» начали плавать аллигаторы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше