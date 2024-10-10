Россиянка поделилась интимным фото любовницы мужа и попала под суд

В ЯНАО будут судить женщину, поделившуюся интимными фото любовницы мужа

В Новом Уренгое суд рассмотрит дело в отношении местной жительницы о нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

По данным ведомства, 15 августа обвиняемая нашла в телефоне мужа интимные фотографии его любовницы. Она сохранила кадр и отправила их третьему лицу. Соперница, узнав об этом, обратилась в полицию.

Конституция России гарантирует гражданину право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, отметили в СКР.

Ранее стало известно, что в Брянске суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя, разместившего в сети обнаженные фото 40-летней знакомой.