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15:39, 2 ноября 2024Экономика

Россиянка совершила ошибку и лишилась квартиры

Во Владимире председательница ТСЖ дома лишила женщину квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Во Владимире председательница ТСЖ дома лишила одну из собственниц квартиры и попала под суд. Об этом сообщает портал «Чеснок».

Собственница приобрела двухкомнатное жилье у застройщика 10 лет назад, но не зарегистрировала его в Росреестре. Ее ошибкой решила воспользоваться председательница ТСЖ. В 2016 году она зарегистрировала квартиру на свою свекровь, подделав необходимые документы и квитанции на сумму более трех миллионов рублей. Обманутая пенсионерка отнесла эти документы в Росреестр.

Мошенница отказалась признать свою вину, однако суд встал на сторону истицы. Председательницу ТСЖ лишили свободы на четыре года. Квартиру вернут пострадавшей после того, как с нее будет снят арест.

Ранее жительница Санкт-Петербурга доверилась мошенникам и продала четыре квартиры. Она выручила со сделок более 31 миллиона рублей, которые отдала аферистам.

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