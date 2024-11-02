Россиянка совершила ошибку и лишилась квартиры

Во Владимире председательница ТСЖ дома лишила женщину квартиры

Во Владимире председательница ТСЖ дома лишила одну из собственниц квартиры и попала под суд. Об этом сообщает портал «Чеснок».

Собственница приобрела двухкомнатное жилье у застройщика 10 лет назад, но не зарегистрировала его в Росреестре. Ее ошибкой решила воспользоваться председательница ТСЖ. В 2016 году она зарегистрировала квартиру на свою свекровь, подделав необходимые документы и квитанции на сумму более трех миллионов рублей. Обманутая пенсионерка отнесла эти документы в Росреестр.

Мошенница отказалась признать свою вину, однако суд встал на сторону истицы. Председательницу ТСЖ лишили свободы на четыре года. Квартиру вернут пострадавшей после того, как с нее будет снят арест.

Ранее жительница Санкт-Петербурга доверилась мошенникам и продала четыре квартиры. Она выручила со сделок более 31 миллиона рублей, которые отдала аферистам.