Россиянки получили главные награды международного конкурса красоты

Россиянки получили главные награды конкурса «Миссис Вселенная классик — 2024»

Жительницы Москвы и Владимира Ольга Игнатьева и Наталья Аникина получили главные награды международного конкурса красоты «Миссис Вселенная классик — 2024». Об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны в беседе с ТАСС.

Отмечается, что Игнатьева удостоилась звания «Миссис Вселенная классик — 2024», а Аникина — «Третья вице-миссис Вселенная классик — 2024». Финал конкурса состоялся 1 ноября в Софии (Болгария).

Ранее обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева призналась, что в будущем мечтает стать врачом. Сейчас она планирует стать онкологом, но окончательный выбор специализации ей предстоит сделать после третьего курса медицинского института, в котором она учится.