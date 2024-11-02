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05:25, 2 ноября 2024Из жизни

Россиянки получили главные награды международного конкурса красоты

Россиянки получили главные награды конкурса «Миссис Вселенная классик — 2024»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Жительницы Москвы и Владимира Ольга Игнатьева и Наталья Аникина получили главные награды международного конкурса красоты «Миссис Вселенная классик — 2024». Об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны в беседе с ТАСС.

Отмечается, что Игнатьева удостоилась звания «Миссис Вселенная классик — 2024», а Аникина — «Третья вице-миссис Вселенная классик — 2024». Финал конкурса состоялся 1 ноября в Софии (Болгария).

Ранее обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева призналась, что в будущем мечтает стать врачом. Сейчас она планирует стать онкологом, но окончательный выбор специализации ей предстоит сделать после третьего курса медицинского института, в котором она учится.

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