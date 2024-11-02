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13:07, 2 ноября 2024Мир

США перебросят в Европу бомбардировщики для совместных операций

США в ближайшие дни перебросят в Европу бомбардировщики для совместных операций
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Tim Chong / Reuters

США в ближайшие дни перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для проведения совместных операций с партнерами Вашингтона по НАТО. Об этом сообщило европейское командование вооруженных сил США.

«Развертывание оперативной группы бомбардировщиков в Европе планируется начать в ближайшие дни», — говорится в заявлении командования.

Несколько недель экипажи американских бомбардировщиков будут проводить совместные тренировки и операции с союзниками по Североатлантическому альянсу, «демонстрируя приверженность США глобальной безопасности и стабильности».

Ранее Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток военную технику, включая эсминец, бомбардировщики и истребители. В Пентагоне уточнили, что они начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы.

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