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14:06, 2 ноября 2024Путешествия

Стали известны подробности о бушующем на курорте Турции «мощном вирусе»

Shot: у подхватившего вирус в Белеке ребенка появились сильные высыпания во рту
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

У ребенка из России, подхватившего вирус в отеле Белека, на второй день болезни появились сильные высыпания на руках, ногах и во рту. Подробности о бушующей на турецком курорте мощной инфекции стали известны Telegram-каналу Shot.

По данным источника, симптомы заболевания очень похожи на вирус Коксаки, хотя медики ранее поставили предварительный диагноз «Острая инфекция верхних дыхательных путей».

«Родители ребенка повезли его в больницу, где в тот же день было госпитализировано еще несколько детей и взрослых с похожими симптомами, однако взрослые пациенты жаловались еще и на рвоту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя четыре дня приема жаропонижающих и антибиотиков инфекция начала отступать.

Ранее медицинские учреждения Антальи заявили об отсутствии массовых жалоб от российских туристов на «мощный вирус».

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