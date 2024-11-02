Стали известны подробности о бушующем на курорте Турции «мощном вирусе»

Shot: у подхватившего вирус в Белеке ребенка появились сильные высыпания во рту

У ребенка из России, подхватившего вирус в отеле Белека, на второй день болезни появились сильные высыпания на руках, ногах и во рту. Подробности о бушующей на турецком курорте мощной инфекции стали известны Telegram-каналу Shot.

По данным источника, симптомы заболевания очень похожи на вирус Коксаки, хотя медики ранее поставили предварительный диагноз «Острая инфекция верхних дыхательных путей».

«Родители ребенка повезли его в больницу, где в тот же день было госпитализировано еще несколько детей и взрослых с похожими симптомами, однако взрослые пациенты жаловались еще и на рвоту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя четыре дня приема жаропонижающих и антибиотиков инфекция начала отступать.

Ранее медицинские учреждения Антальи заявили об отсутствии массовых жалоб от российских туристов на «мощный вирус».