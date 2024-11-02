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19:49, 2 ноября 2024Россия

Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило об атаке беспилотника ВСУ на Курскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались снова атаковать Курскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным пресс-службы, российским войскам удалось пресечь попытку атаки с помощью БПЛА самолетного типа около 19:05 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

В этот же день оборонное ведомство показало кадры с ударом вертолета Ка-52М по скоплению Вооруженных сил Украины в Курской области. На кадрах видно, как боевая машина отстреливает боеприпасы в направлении ВСУ.

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