Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались снова атаковать Курскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
По данным пресс-службы, российским войскам удалось пресечь попытку атаки с помощью БПЛА самолетного типа около 19:05 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
В этот же день оборонное ведомство показало кадры с ударом вертолета Ка-52М по скоплению Вооруженных сил Украины в Курской области. На кадрах видно, как боевая машина отстреливает боеприпасы в направлении ВСУ.