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02:46, 2 ноября 2024Мир

Стало известно о планах богатых американцев сбежать из США после выборов

NBC News: рекордное число богатых американцев покинет США после выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sipa USA / Reuters

Рекордное число богатых граждан США планируют покинуть страну на неопределенный срок после президентских выборов, опасаясь каких-либо беспорядков. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на экспертов в эмиграционной отрасли.

Отмечается, что американцы опасаются политических и социальных беспорядков «независимо от того, кто победит». По данным телеканала, юристы и консультанты домохозяйств с высоким уровнем дохода наблюдают рекордный спрос со стороны клиентов, которые ищут вторые паспорта или резиденции за рубежом на долгосрочной основе.

Эксперты сообщили, что число граждан США, которые планируют переехать за границу, выросло по меньшей мере на 30 процентов по сравнению с 2023 годом.

Ранее газета Financial Times сообщила, что американские медиа готовятся к потоку ложной информации в день президентских выборов в США, и поэтому хотят еще больше завоевать доверие читателей к представленной в СМИ информации.

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