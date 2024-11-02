Стало известно об исчезнувшем и оклеветанном участнике СВО

Депутат ГД Иванов: пропавшего после ранения бойца СВО обвинили в дезертирстве

Пропавшего после ранения в зоне специальной военной операции (СВО) бойца Сергея С. из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве. Об исчезнувшем и оклеветанном военнослужащем рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов.

Как стало известно из публикации депутата, к нему обратилась мать участника СВО и рассказала, что ее сына сочли самовольно оставившим часть. Россиянка рассказала, что по месту жительства сына в поисках «дезертира» приходили сотрудники военной комендатуры. При этом, по словам матери Сергея, ей удалось найти сослуживцев сына, которые стали свидетелями того, как военный получил ранение в бою.

«Ходили в атаку, видели, как его ранило. Пытались вытащить, но был повторный прилет из миномета. Дальше следы теряются», — привел слова сослуживцев бойца Иванов. Он добавил, что считает сложившуюся ситуацию бредом, и указал на необходимость защитить честное имя Сергея и разобраться в том, что произошло на самом деле.

«Прокуратура ответила, что они продолжают разбираться, мы вопрос держим на контроле», — подытожил парламентарий.

Ранее в Волгоградской области мать другого участника СВО обвинила чиновников в отказе рыть могилы для солдат. Она отметила, что было направлено заявление главе сельского поселения с просьбой оказать помощь в организации похорон, но отклика оно не нашло.