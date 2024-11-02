Центробанк утвердил список значимых банков России

ЦБ России включил в список системно значимых банков 13 кредитных организаций

В список системно значимых российских банков, которые ведет Центробанк, вошли 13 кредитных организаций. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Изменений по сравнению с перечнем, утвержденным годом ранее, нет. Свой статус подтвердили Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «Открытие», Росбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

На долю указанных банков приходится около 79 процентов совокупных активов банковского сектора. Годом ранее она составляла 78 процентов.

В июле источники, знакомые с вопросом, сообщали, что ЦБ думает об исключении из реестра Райффайзенбанка, поскольку тот сокращает присутствие в России. Также из списка мог пропасть Росбанк, находящийся в процессе интеграции с Т-банком.