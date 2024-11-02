Угрожавшую пистолетом русским рабочим женщину арестовали

Кузьминский районный суд Москвы арестовал женщину, угрожавшую русским рабочим пневматическим пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановлением суда Джоган Яне Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 января 2025 года», — уточнили в суде.
По версии следствия, россиянка нецензурно выражалась в адрес строителей, делавших ремонт в подъезде, из хулиганских побуждений использовала выражения, демонстрирующие ненависть на национальной почве, а также угрожала предметом, похожим на пистолет, и совершила не менее двух холостых выстрелов в сторону людей, находившихся поблизости.
Ранее 2 ноября 37-летнюю жительницу столицы задержали по делу о хулиганстве. Как сообщал Mash, 1 ноября проживавшая в московском районе Некрасовка женщина возмутилась тем, что на лестничной клетке рабочие устанавливали дверь. Обвиняемая подошла к работавшим мужчинам, достала игрушечный пистолет, стала угрожать им и кричала, что «не будет терпеть здесь русню».