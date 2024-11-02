Угрожавшую пистолетом русским рабочим женщину арестовали

Суд Москвы арестовал угрожавшую пистолетом русским рабочим женщину

Кузьминский районный суд Москвы арестовал женщину, угрожавшую русским рабочим пневматическим пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлением суда Джоган Яне Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 января 2025 года», — уточнили в суде.

По версии следствия, россиянка нецензурно выражалась в адрес строителей, делавших ремонт в подъезде, из хулиганских побуждений использовала выражения, демонстрирующие ненависть на национальной почве, а также угрожала предметом, похожим на пистолет, и совершила не менее двух холостых выстрелов в сторону людей, находившихся поблизости.

Ранее 2 ноября 37-летнюю жительницу столицы задержали по делу о хулиганстве. Как сообщал Mash, 1 ноября проживавшая в московском районе Некрасовка женщина возмутилась тем, что на лестничной клетке рабочие устанавливали дверь. Обвиняемая подошла к работавшим мужчинам, достала игрушечный пистолет, стала угрожать им и кричала, что «не будет терпеть здесь русню».