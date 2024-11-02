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16:28, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Умер бывший главный редактор «Российской газеты»

Бывший главный редактор «Российской газеты» Юрков умер на 90-м году жизни
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Умер известный российский и советский журналист, бывший главный редактор издания «Российская газета» Анатолий Юрков. Об этом сообщает ТАСС.

«Не стало замечательного журналиста. Анатолий Петрович был автором многих замечательных материалов и в "Комсомольской правде", и в "Труде", и в "Рабочей трибуне", и в "Российской газете"» — заявил в разговоре с агентством действующий главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин.

Фронин назвал Юркова настоящей легендой российской журналистики. Он подчеркнул, что смерть экс-главреда издания стала большой потерей для журналистов издания.

О месте прощания и похорон «Российская газета» сообщит позднее.

Юрков был главным редактором «Российской газеты» с 1995 по 2000 год. После того, как он ушел с руководящего поста, он занял должность политического обозревателя. Юрков получил звание «Заслуженный журналист России», а также становился обладателем журналистской премии «Золотое перо России».

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