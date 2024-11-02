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07:06, 2 ноября 2024Мир

В Британии осудили притворявшегося бойцом ЧВК «Вагнер» поляка

Guardian: Британия дала 2,5 года тюрьмы лже-бойцу ЧВК «Вагнер» Кучарски
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Поляка Петра Кучарски, который притворялся бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», приговорили к 2,5 года тюрьмы в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, гражданина Польши осудили за заявления об участии в деятельности запрещенной организации. При этом доказательств того, что Кучарски состоял в рядах ЧВК «Вагнер», нет.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» и участник специальной военной операции высказался о дисциплине в подразделениях компании. Участник боев в окрестностях Артемовска (украинское название — Бахмут) сообщил, что для вагнеровцев был установлен строжайший запрет на алкоголь, наркотики, мародерство и применение насилия к мирным жителям.

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