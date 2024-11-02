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02:18, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили об истощении ВСУ

Bild: бригады ВСУ истощены и нуждаются в замене
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Fermin Torrano / Anadolu Agency / Reuters

Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощены и нуждаются в замене, однако возможности провести ротацию нет. Об этом заявил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

«Я слышу от своих людей в украинской армии – бригады и солдаты очень истощены. Они воюют уже много недель. У них нет таких ресурсов, как у России», — сказал Репке.

Он отметил, что в следующем году Российская армия может начать бои за Днепропетровскую область.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что Российские войска продвигаются в Максимовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Он отметил, что наступление идет широким фронтом.

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