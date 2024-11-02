В Госдуме призвали отключить аккаунты на госресурсах от сервисов Google

В Госдуме призвали отключить важные аккаунты на госресурсах от сервисов Google

Важные аккаунты, в том числе, подключенные к государственным или банковским ресурсам, лучше отключить от сервисов Google. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Парламентарий призвал к отключению из-за «серьезных рисков». Депутат подчеркнул, что ранее Google ограничила для россиян использование SMS-подтверждений для создания аккаунтов. «Какой шаг будет следующим, неизвестно», — уточнил Немкин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что россиянам стоит переходить на другие сервисы из-за ограничений со стороны Google.

До этого американская корпорация ограничила россиянам возможность создания новых аккаунтов, сообщили в Минцифры.