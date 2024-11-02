В Казахстане искусственный интеллект запретит солдатам собираться в туалете

В Казахстане искусственный интеллект будет контролировать поведение военных

В Казахстане искусственный интеллект будет контролировать поведение военнослужащих в душевых и туалетах во избежание дедовщины. Об этом сообщил вице-министр обороны республики Дархан Азмедиев, пишет издание Orda.

По его словам, нововведение позволит следить за местами в частях, которые традиционно считаются «местами дедовщины» — душевыми комнатами и туалетами. За этим будет наблюдать искусственный интеллект, потому что ставить камеры в таких помещениях запрещено.

«В кабинки туалета, конечно, никто камеры устанавливать не будет. Но в проходе предполагается, что камеры будут. (...) При скоплении людей, входе в эти помещения двух, трех и более человек одновременно, при их отсутствии определенное время система будет давать сигнал дежурному части и в вышестоящие органы», — заявил Азмедиев.

Он добавил, что таким образом в военных частях будет минимум «мертвых зон».

Ранее сообщалось, что в Казахстане начались учения подразделений спецназа из шести стран. Они назывались «Безграничное братство — 3» и в них принимали участие представители Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана.