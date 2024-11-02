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15:19, 2 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве энергетики стали возвращать электричество в дома жителей после атаки дронов

ДТЭК: в Киеве и области возвращают энергию после атаки дронов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Энергетики возвращают свет в Киеве и Киевской области после атаки беспилотников. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК (Донецкая топливно-энергетическая компания) в своем Telegram-канале.

Компания сообщает, что сегодня российские войска атаковал Киев и область дронами. В результате падения обломков зафиксировано три факта повреждения сетей. Утреннее поражение транзитной высоковольтной линии на Киевщине привело к отключению света в столице.

Также часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК в течение одного часа вернули свет клиентам. Сама высоковольтная линия нуждается в ремонте. Еще одно повреждение распределительных сетей привело к отключению в Бучанском районе области. Ближе к полудню удалось вернуть свет во все дома. Третье повреждение сетей было зафиксировано в 10:57 в Вышгородском районе, в нем энергетики продолжают ремонтные работы.

31 октября в Киеве утром также была повреждена высоковольтная линия в результате атаки. Благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не исчезал.

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