В Москве на шоссе столкнулись три автомобиля

На юго-западе Москвы столкнулись три автомобиля

На юго-западе Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram-канале.

ЧП произошло на 21-м километре Киевского шоссе. На место уже прибыли сотрудники оперативных служб города.

На данный момент движение в сторону центра Москвы затруднено, предупредили в Департаменте транспорта. Информация о пострадавших и причинах произошедшего на данный момент уточняется.

В этот же день очевидцы сняли на видео горящие на трассе под Казанью фуры. Из одного большегруза выпали газовые баллоны, которые начали взрываться. После этого огонь перекинулся еще на один автомобиль.