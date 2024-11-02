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10:24, 2 ноября 2024Россия

В Петербурге мигрант захватил квартиру пенсионерки

В Петербурге мигрант захватил квартиру после смерти жены-пенсионерки
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мигрант захватил квартиру жены после ее смерти, не имея на то законных оснований. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По данным канала, незадолго до этого россиянка вступила в брак с иностранцем. Когда ее не стало, он сменил в квартире замки.

При этом женщина составила завещание в пользу своей сестры. Женщина утверждает, что жилье принадлежит ей — вероятно, она уже вступила в право наследования.

Однако мигрант отказывается покидать помещение. Он подал на родственников горожанки в суд. Также он угрожает сжечь квартиру, если ее не оставят ему.

Ранее в Саратове мигранты захватили квартиру участника спецоперации. Жена бойца смогла выгнать их только при помощи активистов, вызвавшихся восстановить справедливость.

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