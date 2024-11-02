Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 2 ноября 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Херсонской области рассказали о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении объектов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В подконтрольной Киеву части Херсонской области есть повреждения инфраструктуры и промышленного предприятия. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения получили промышленное и железнодорожное предприятия. Сообщается о повреждениях в Херсоне, Никольском, Белозерке и Приднепровском.

Ранее о повреждении объекта критической инфраструктуры сообщили в Сумской области в поселке Краснополье. Взрыв произошел в результате удара. До этого Прокудин также сообщал, что в подконтрольной Киеву части региона были повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. Помимо них, также повреждения получил газопровод.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев сообщил о желании трех стран стать покровительницами украинцев в России

      Задержанный за распространение фейков о ВС России среди студентов доцент признал вину

      Россиянам назвали мешающие похудеть привычки

      В Иране ответили на вопрос об ответном матче со сборной России

      Сотрудник Пентагона продемонстрировал фото «корабля пришельцев» и попался на лжи

      Ирина Шейк снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

      Режим ЧС ввели в российском регионе из-за спаривания диких оленей. Чем они так опасны?

      Полковник перечислил самое мощное российское оружие в зоне СВО

      В России церковного преподавателя заподозрили в ведении канала с рекламой проституток

      В России ответили на возможное требование Трампа к Путину в случае победы на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше