В подконтрольной Киеву части Херсонской области рассказали о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении объектов

В подконтрольной Киеву части Херсонской области есть повреждения инфраструктуры и промышленного предприятия. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения получили промышленное и железнодорожное предприятия. Сообщается о повреждениях в Херсоне, Никольском, Белозерке и Приднепровском.

Ранее о повреждении объекта критической инфраструктуры сообщили в Сумской области в поселке Краснополье. Взрыв произошел в результате удара. До этого Прокудин также сообщал, что в подконтрольной Киеву части региона были повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. Помимо них, также повреждения получил газопровод.