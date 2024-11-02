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14:09, 2 ноября 2024Мир

В Польше обнаружили массовое захоронение узников нацистского лагеря

RMF24: в Польше найдено массовое захоронение узников нацистского лагеря
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Польше исследователи нашли массовое захоронение узников нацистского лагеря Шталаг II D, в котором содержались военнопленные в том числе из Красной армии. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24.

«Братскую могилу с останками почти 200 военнопленных обнаружили в Cтаргарде в Западно-Поморском воеводстве. Во время Второй мировой войны здесь располагался Шталаг II D — немецкий лагерь для военнопленных», — утверждается в публикации.

По данным радиостанции, пребывание в нацистском лагере не пережили около 6 тысяч человек. Среди них были как пленные солдаты, так и мирные жители, изгнанные из столицы страны после подавления Варшавского восстания 1944 года.

Руководитель исследовательской группы профессор Анджей Оссовский сообщил, что братская могила была создана в 1941 году. Большинство похороненных в ней военнослужащих составляют пленные солдаты Красной армии, однако в могиле были также обнаружены элементы польской и бельгийской формы. По словам Оссовского, исследователи не ожидали, что в братской могиле будут найдены останки мирных жителей.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин осудил отсутствие представителей России на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Красной армией Аушвица в польском Освенциме.

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