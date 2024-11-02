В пригороде Лиона произошли беспорядки, сожжены два автобуса, ранен полицейский

В пригороде французского Лиона произошли беспорядки. Около 20 человек закидали два городских автобуса в Рийе-ла-Папе камнями и подожгли их. Об этом сообщает телеканал Europe1.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 1 ноября. По данным префектуры, неизвестные также пытались обстрелять прибывших на место полицейских. Один получил ранение в лицо. Из-за быстро распространявшегося пожара пришлось эвакуировать жильцов расположенных неподалеку зданий. Полиция начала расследование с целью найти виновных.

Отмечается, что беспорядки продолжаются с 30 октября, вторую ночь подряд. Как сообщает Europe1, в четверг уже были задержаны трое подростков, которые подожгли несколько автомобилей и мусорных баков.

По словам мэра города Александра Винсенде, помимо судебного разбирательства против несовершеннолетних, также будут проводиться проверки в отношении их родителей.

В сентябре толпа из 60 мигрантов с мачете и арматурой напала на хижину охотников в коммуне Тардинген в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Мигранты с железными прутьями и мачете разбили лобовые стекла машин охотников, украли их личные вещи, а затем разбили окно хижины.

Несмотря на все происходящее, дверь убежища продержалась до прибытия полиции ранним утром.