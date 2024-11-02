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11:12, 2 ноября 2024Бывший СССР

В Раде обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

Депутат Рады Дубинский: у Зеленского не получается стабилизировать фронт
Анастасия Волова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале обратился к президенту Владимиру Зеленскому после его слов об окончании конфликта в интервью южнокорейским медиа.

Дубинский напомнил слова Зеленского о том, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа не получится остановить конфликт при всем желании.

«Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории», — написал депутат, добавив, что у Зеленского «не получается ничего сейчас».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский отправился в Рейкьявик на саммит Северного совета, так как ищет поддержку, чтобы отказаться от мирного плана Трампа, в случае его победы на выборах. По его мнению, президент Украины заинтересован в продолжении конфликта.

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