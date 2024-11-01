В Раде заявили о желании Зеленского отказаться от мирного плана Трампа

Дубинский: Зеленский ищет поддержку для отказа от мирного плана Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Рейкьявик на саммит Северного совета, так как ищет поддержку, чтобы отказаться от мирного плана Трампа, в случае его победы на выборах. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram.

«Очевидно, что турне в Северную Европу — это поиск ресурсов, которые могут заменить американские. (...) Величайший с Высочайшим (Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак — прим. «Ленты.ру») пытаются заручиться поддержкой, чтобы сказать мирному плану Трампа нет», — написал он.

По словам парламентария, Зеленский и Ермак не видят своего будущего после окончания конфликта на Украине и из-за этого стараются сделать так, чтобы он продолжался как можно дольше.

Ранее, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом. В частности, там он провел встречу с премьер-министрами скандинавских стран.