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16:21, 28 октября 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом

Президент Украины Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«В первый раз прибыл в Исландию с рабочим визитом. Поучаствую в четвертом саммите "Украина — Северная Европа"», — написал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что у него вместе с тем запланированы двусторонние переговоры с премьер-министрами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также встреча с президентом Исландии. В их рамках он собирается обсудить финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовку к зиме и другие вопросы.

Ранее стало известно, что Зеленский не пустил генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину. Причиной этого стала его поездка на саммит БРИКС.

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      Екатерина Грищенко
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