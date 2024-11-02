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12:06, 2 ноября 2024Россия

В России фельдшер попала в больницу после избиения пациенткой

В Екатеринбурге пациентка избила фельдшера, женщина получила контузию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Екатеринбурге пациентка избила прибывшую по ее вызову фельдшера. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Лежавшую на асфальте женщину медики заметили на одной из городских улиц. Когда фельдшер собиралась согласовать госпитализацию горожанки, та набросилась на нее со спины, ударив медика в глаз.

После случившегося женщина месяц провела на больничном. С тех пор напавшую на нее россиянку так и не привлекли ни к уголовной, ни к административной ответственности. «Где гарантия, что в следующий раз эта женщина не напьется в ночном клубе и не начнет снова кидаться на людей?» — поинтересовалась недовольная таким исходом фельдшер.

В конце сентября аналогичный случай произошел в Москве, где мужчина вызвал скорую помощь и напал на медиков. Его задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

ЖЗЛ
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