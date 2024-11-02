В России отреагировали на решение США перебросить бомбардировщики в Европу

Депутат Чепа назвал неприятной переброску бомбардировщиков США в Европу

Решение США перебросить бомбардировщики в Европу может нести потенциальные риски для безопасности России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что страна вынуждена будет оценить угрозы для себя и отреагировать соответственно.

«Любые маневры НАТО вблизи российских границ несут риски. Это определенная эскалация напряженности, и, естественно, мы на это отреагируем», — сказал политик.

Он добавил, что России необходимо определить цели данного маневра, выяснить, будут ли бомбардировщики постоянно базироваться в Европе, есть ли какие-то дополнительные тревожные факторы.

«Мы можем только гадать о том, на что направлено это действие США. Но, в любом случае усиление НАТО вблизи наших границ неприятно, и мы должны на это реагировать», — заключил Чепа.

Ранее стало известно, что США в ближайшие дни перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для проведения совместных операций с партнерами Вашингтона по НАТО.