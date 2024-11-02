В России резко снизилось число проверок бизнеса

Вице-премьер Григоренко: число проверок бизнеса в России снизилось в 5,2 раза

По итогам 2024 года число проверок бизнеса в России может снизиться в четыре раза к уровню 2019-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

С начала 2024 года было проведено в общей сложности 284 тысячи проверок бизнеса. Для сравнения, в 2019-м показатель находился на уровне в 1,5 миллиона. Таким образом, к настоящему времени число проверок бизнеса в стране сократилось примерно в 5,2 раза. Согласно ожиданиям Григоренко, к концу этого года показатель должен дойти до 350 тысяч.

При этом за последнее время, отметил он, в России значительно выросло количество профилактических визитов представителей регулирующих органов. С 2021 года показатель вырос в 19 раз, до 847 тысяч. На этом фоне эффективность проверок бизнеса в 2024-м выросла до 87 процентов, хотя в прошлом году планка составляла 76 процентов, а в 2022-м — 49 процентов.

Ранее Григоренко заявил, что российский бизнес сэкономил более 200 миллиардов рублей благодаря «регуляторной гильотине». Под этим понятием подразумевается инструмент масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду в России. Оптимизировать обязательные требования к бизнесу предложил в начале 2019 года действующий на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В результате проведенной работы был объявлен в том числе приоритет риск-ориентированного подхода над проверочными мероприятиями.