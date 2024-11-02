В российском городе мигрантов заселили в детский сад

В Перми мигрантов заселили в детский сад

В Перми мигрантов заселили в детский сад. На ситуацию обратила внимание местная жительница, которая заметила, как в здание бывшего детсада заходит группа взрослых мужчин-иностранцев, пишет «Комсомольская правда».

В администрации российского города подтвердили информацию о том, что в здании законсервированного детского сада действительно временно поселятся трудовые мигранты.

«Его предоставили во временную аренду одному из пермских предприятий, которое разместит здесь специалистов-строителей. Их задействуют на возведении новых объектов на одном из ключевых предприятий», — уточнили в горадминистрации.

По данным чиновников, учреждение было законсервировано два года назад «в связи с незаполняемостью». При этом само здание намерены сохранить в отрасли образования. «Аренда не подразумевает смену назначения имущественного комплекса и участка», — заключили в администрации.

Вместе с тем местные жители высказывают недовольство этим решением, так как рядом находится школа. В администрации, в свою очередь, заверили, что на прилегающей территории установили камеры видеофиксации, а также организовали дежурства постов группы быстрого реагирования.

Ранее жители Перми возмутились строительством учреждения для заключенных рядом со школой, детским садом и жилыми домами. Чиновники заверили, что в исправительном центре будут содержаться люди, совершившие преступления небольшой тяжести, например нарушители правил дорожного движения или неплательщики алиментов.

