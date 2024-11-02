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14:38, 2 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами

В Калининграде разыскивают неизвестных, обстрелявших автобус и трамвай с людьми
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Калининграде неизвестные обстреляли из пневматического оружия автобус и трамвай, в транспорте были пассажиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным агентства, ЧП произошло вечером 1 ноября. Злоумышленники обстреляли автобус на Нарвской улице и трамвай на Ленинском проспекте, недалеко от торгово-развлекательного центра «Европа». В этот момент в транспорте находились пассажиры. В городской администрации заявили, что причинен еще и материальный ущерб. Отмечается, что стоимость одного водительского стекла трамвая «Корсар» стоит 234 тысячи рублей.

В администрации обратились к возможным очевидцам произошедшего с просьбой поделиться информацией. Злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 16-летний россиянин получил два года колонии по делу о хулиганстве.

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