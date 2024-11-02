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12:33, 2 ноября 2024Россия

В российском городе пара выбросила котенка с 12-го этажа во время ссоры

В Уфе пара выбросила котенка с 12-го этажа во время ссоры
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Joao Vitor Marcilio / Unsplash

В Уфе пара выбросила котенка с 12-го этажа во время ссоры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Соседи молодых людей в российском городе рассказали, что те ругались почти целый день. Выясняя отношения, парень и девушка кидали с высоты микроволновку и кухонные приборы. Бытовая техника свалилась на несколько припаркованных автомобилей — хозяева обратились в полицию.

Кроме того, влюбленные не пощадили питомца. Они скинули с балкона котенка, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области пьяный мужчина поссорился с женой и выбросил лабрадора и вещи из окна третьего этажа. Животное отвезли в ветеринарную клинику, где ему диагностировали ушибы и переломы. Пса прооперировали, позже его забрали зоозащитники.

В отношении хозяина собаки возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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