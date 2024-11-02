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20:18, 2 ноября 2024Россия

В российском регионе уравняли «гробовые» выплаты для семей бойцов ВС РФ и вагнеровцев

В Удмуртии ввели единую «гробовую» выплату для семей участников СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В Удмуртии ввели единую «гробовую» выплату для семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине и уравняли ее для родных бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) и вагнеровцев, передает РИА Новости.

Размер региональной выплаты составит 1 миллион рублей вне зависимости от того, заключал ли военнослужащий контракт с ВС РФ или же участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер».

«За списком документов [на предоставление выплаты] обращаться в Минсоцполитики и труда. Министерство, филиал фонда "Защитники Отечества", все главы районов и городов будут активно помогать семьям», — заявил глава российского региона Александр Бречалов.

До этого меры поддержки в регионе не распространялись на родственников участников СВО в составе ЧВК. Бречалов отметил, что просьба уравнять семьи бойцов СВО на получение выплат звучала на встречах с жителями неоднократно.

Ранее в Архангельске родственники не вернувшихся с СВО бойцов «Вагнер» записали обращение к властям. В частности, представительница группы на видео напомнила, что президент Владимир Путин поручал уравнять в правах военнослужащих любых подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, — от добровольцев до кадровых военных.

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