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20:55, 2 ноября 2024Мир

В США раскрыли причины начала сотрудничества Трампа и Маска

NYT: сотрудничество Трампа и Маска началось с сообщения
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jen Golbeck / Globallookpress.com

Сотрудничество кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска началось с отправки последним сообщения. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

В частности, бизнесмен и изобретатель написал Трампу письмо в апреле этого года, где посоветовал ему перестать критиковать досрочное голосование, так как подобные заявления могут навредить его репутации. Несмотря на то, что Маск не ожидал ответа в тот же день политик написал пост в сети Truth Social, где положительно отозвался о таком способе волеизъявления граждан.

«Вы должны перестать говорить людям, чтобы они не голосовали досрочно», — приводит издание слова Маска. Отмечается, что с этого момента между американцами началось тесное взаимодействие.

6 октября Маск поддержал Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где ранее на кандидата на пост президента произошло покушение. Данный штат является одним из ключевых на выборах этого года. До этого бизнесмен назвал бывшего лидера США и претендента от республиканцев на выборах единственным, кто может спасти демократию.

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