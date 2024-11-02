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19:18, 2 ноября 2024Бывший СССР

Военный аналитик раскрыл значение потери Курахово для ВСУ

Рожин: с Курахово ВСУ потеряют последний укрепрайон на южнодонецком направлении
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), оставив Курахово в Донецкой народной республике, потеряют последний укрепрайон на южнодонецком направлении. Об этом заявил военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, передает «Взгляд».

«Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», — раскрыл перспективы украинской армии на данном участке передовой Рожин.

По словам военного аналитика, российские военные могут взять ВСУ в районе Курахово в «клещи», где одна «клешня» будет со стороны Цукурино, а вторая — от Шахтерского и Ясной Поляны. Он уточнил, что переход данного населенного пункта под контроль армии России позволит значительно улучшить ситуацию в южных районах региона. В том числе — железная дорога заработает более активно, что позитивно скажется на логистике российских войск.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России обхватывают Курахово с трех сторон. Речь идет об окружении города с востока, юга и севера.

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