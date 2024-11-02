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14:14, 2 ноября 2024Россия

Вывезенный с подконтрольной ВСУ территории американец раскрыл взаимодействие с военными

Вывезенный с Украины американец Мартиндейл: военные забросили телефон с БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вывезенный с подконтрольной Вооруженным силами Украины (ВСУ) территории американец Дэниэл Мартиндейл раскрыл взаимодействие с военными — по его словам, мобильный телефон для связи ему забросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Слова Мартиндейла привдит РИА Новости.

Как сообщил американец, два года передававший сведения российским войскам, поддерживал связь с кураторами по этому телефону.

«Российские солдаты передали мне другой телефон. Они забросили его с помощью беспилотника туда, где я находился. Это было усилием не только с моей стороны, но и с российской стороны тоже», — сообщил он.

О том, что с территории Украины вывезли помогавшего российским военным и сообщавшего сведения о ВСУ американца Мартиндейла, стало известно сегодня, 2 ноября. Сама эвакуация состоялась еще в конце октября. Благодаря полученным от американца сведениям Вооруженным силам России удавалось наносить точные удары по объектам ВСУ.

ЖЗЛ
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