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11:27, 2 ноября 2024Силовые структуры

Задержанный за распространение фейков о ВС России среди студентов доцент признал вину

На Урале доцент признал вину в распространении фейков о ВС РФ среди студентов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Доцент екатеринбургского горного университета Сергей Абрамов признал вину по делу о распространении фейков о Российской армии среди студентов. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На период следствия Абрамову запретили общаться со свидетелями уголовного дела. Его подозревают в преступлении по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

О возбуждении уголовного дела в отношении доцента стало известно 1 ноября. Сообщалось, что мужчина являлся завкафедрой «Управление персонала» в Уральском государственном горном университете, где на своих лекциях в марте 2024 года открыто пропагандировал украинские ценности и распространял фейковую информацию о Вооруженных силах России и специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд подтвердил заочный приговор мультипликатору Павлу Мунтяну (признан иноагентом в России) за фейки о Российской армии.

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